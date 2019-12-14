Osmaniye'de arazide çok sayıda ölü köpek bulundu
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Osmaniye'de arazide çok sayıda ölü köpek bulundu

Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki bir arazide, telef olmuş halde bulunan çok sayıda köpekle ilgili inceleme başlatıldı.

14.12.2019 18:03 | Son Güncelleme: 14.12.2019 18:05
Osmaniye'de arazide çok sayıda ölü köpek bulundu

Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki bir arazide, telef olmuş halde bulunan çok sayıda köpekle ilgili inceleme başlatıldı.

Burgaçlı köyü yakınlarındaki boş arazide, üst üste atılmış halde 10'dan fazla ölü köpek görenler durumu ilgililere bildirdi

Bölgeye sevk edilen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri inceleme başlattı.

Hayvanların ölüm nedeninin belirlenebilmesi için alınan numunelerin ardından ölü köpeklerin gömüldüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Osmaniye'de arazide çok sayıda ölü köpek bulundu
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