Osmaniye'de arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mecidiye köyünde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında arazi anlaşmazlığından çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Silahların kullanıldığı kavgada Halit M.K, Tarık G, Muhammed G. ve O.P. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tarık G. hayatını kaybetti.
Durumlarının ağır olduğu öğrenilen Halit M.K. ve Muhammed G. Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.