Osmaniye'de arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi öldü - Haberler
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Osmaniye'de arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi öldü

AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Osmaniye'de arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi öldü

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Reşadiye köyünde Adnan Okur ile M.U. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.U, yanındaki tabancayla Okur'a ateş etti.

Ağır yaralanan Okur, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri
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