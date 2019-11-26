Osmaniye'de arananlara 'droneli' şafak operasyonu
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Osmaniye'de arananlara 'droneli' şafak operasyonu

Osmaniye'de haklarında arama kararı bulunan 7 kişi şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.

26.11.2019 11:47 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:53
Osmaniye'de arananlara 'droneli' şafak operasyonu

'de haklarında arama kararı bulunan 7 kişi şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Osmaniye ekipleri, UYAP Bilişim Sisteminde aranması olan şahıslara yönelik il merkezi ve ilçelerde şafak vakti 55 adrese operasyon düzenledi. Özel harekat ve drone destekli gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adli işlemlerinin yapılması için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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