Osmaniye'de aranan şüphelilere şafak operasyonu

26.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:21

Osmaniye'de, aranan kişilere yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde (UYAP) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Özel harekat ekiplerinin katıldığı ve drone ile havadan takip edilen operasyonda aranan 7 şüpheli yakalandı.



Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden birinin emniyetten çıkarıldığı sırada bekleyen yakınına "bana bir spor al spor" diyerek seslenmesi ve polise "hangi cezaevine gidiyoruz abi" diye sorması dikkati çekti.

Kaynak: AA