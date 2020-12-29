Osmaniye'de aranan 6 kişi uygulamada yakalandı
29.12.2020 10:34 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:38
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde haklarında arama kararı olan 6 şahıs yılbaşı öncesi düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde haklarında arama kararı olan 6 şahıs yılbaşı öncesi düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi genel asayiş uygulaması yaptı. Yapılan GBT sorgulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 6 şahıs gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderdi. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı