Osmaniye'de aranan 6 kişi uygulamada yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde haklarında arama kararı olan 6 şahıs yılbaşı öncesi düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi genel asayiş uygulaması yaptı. Yapılan GBT sorgulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 6 şahıs gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderdi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı