Osmaniye'de aranan 4 kişi yakalandı
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Osmaniye'de aranan 4 kişi yakalandı

16.12.2020 15:33 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:36
Osmaniye'de aranan 4 kişi yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenin tesisi için belirli noktalarda uygulama yaptı.

Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalanırken, 10 kişiye adli işlem, 51 kişiye 160 bin 650 lira idari para cezası kesildi.

İş yeri, üst ve araç aramalarında da 4 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 409 fişek, 11 gram kannabionid ile 2,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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