Osmaniye'de aranan 3 hükümlü yakalandı
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Osmaniye'de aranan 3 hükümlü yakalandı

Osmaniye'de aranan 3 hükümlü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Osmaniye'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş 3 yıl 6 ay hapis cezası olan İ.C. ve Y.K. ile 4 yıl 3 ay hapis cezası olan İ.T. isimli şahıslar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan fiziki takip sonucunda yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., Y.K. ve İ.T. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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