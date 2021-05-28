Osmaniye'de aracında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
Osmaniye'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Osmaniye'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine A.G'nin kullandığı aracı durdurarak arama yaptı.
Yapılan aramada 62,38 gram metamfetamin ile 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, A.G. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner