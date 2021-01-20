Osmaniye'de apartmanlardan bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
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Osmaniye'de apartmanlardan bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

20.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:44
Osmaniye'de apartmanlardan bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Osmaniye'de bir şüphelinin apartmanlardan bisiklet çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Osmaniye'de bir şüphelinin apartmanlardan bisiklet çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte bisiklet hırsızlıklarının artması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlıkların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, zanlının M.Ç. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlının apartmanlardan bisiklet çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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