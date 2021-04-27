Osmaniye'de apartmandan motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de apartmandan motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Osmaniye'de apartmandan motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de apartmandan park halindeki motosikleti çaldığı güvenlik kamerası kaydından belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de apartmandan park halindeki motosikleti çaldığı güvenlik kamerası kaydından belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir apartmanın içinden park halindeki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Ö.M.Ö. olduğunu belirlediği şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu arada, şüphelinin apartmana girerek motosikleti alıp uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Domuz avında öldürülüp faili meçhuller arasına karışan Tahsin'in annesi konuştu: Oğlum katilimi bulun diyor
Domuz avında öldürülüp faili meçhuller arasına karışan Tahsin'in annesi konuştu: Oğlum katilimi bulun diyor
Son dakika: Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Son dakika: Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Engin Altay Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Özcan Deniz Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmaniye'de apartmandan motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 15:43:08. #1.16#

title