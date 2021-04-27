Osmaniye'de apartmandan motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Osmaniye'de apartmandan park halindeki motosikleti çaldığı güvenlik kamerası kaydından belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de apartmandan park halindeki motosikleti çaldığı güvenlik kamerası kaydından belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir apartmanın içinden park halindeki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Ö.M.Ö. olduğunu belirlediği şüpheliyi gözaltına aldı.
Bu arada, şüphelinin apartmana girerek motosikleti alıp uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner