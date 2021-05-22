Son dakika! Apartmandan bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika gelişmesine göre Osmaniye'de apartmandan bisiklet çaldığı güvenlik kamerası kaydından belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de apartmandan bisiklet çaldığı güvenlik kamerası kaydından belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir apartmandan bisiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarından M.C.G. (16) olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı.
Öte yandan, bisikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner