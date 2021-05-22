Son dakika! Apartmandan bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika! Apartmandan bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Osmaniye'de apartmandan bisiklet çaldığı güvenlik kamerası kaydından belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de apartmandan bisiklet çaldığı güvenlik kamerası kaydından belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir apartmandan bisiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarından M.C.G. (16) olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Öte yandan, bisikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son dakika! Apartmandan bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika! Apartmandan bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika! Apartmandan bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika! Apartmandan bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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