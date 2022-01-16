Osmaniye'de apartmandan ayakkabı çalan 4 zanlı yakalandı - Haberler
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Osmaniye'de apartmandan ayakkabı çalan 4 zanlı yakalandı

Osmaniye'de apartmandan ayakkabı çalan 4 zanlı yakalandı
AA / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde apartmandan ayakkabı çalan 4 şüpheli gözaltına alındı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde apartmandan ayakkabı çalan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde bir apartmandan 8 çift ayakkabı çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Apartmanın ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği 4 zanlıyı gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Ersin Şimşek - Son Dakika Haberleri
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde apartmandan ayakkabı çalan 4 şüpheli gözaltına alındı.

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