Osmaniye'de apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi öldü Osmaniye'de apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi öldü.

Osmaniye'de apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın son katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

İtfaiye ve polis ekipleri, eve girdiklerinde evde kaldığı belirlenen N.U isimli kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Ceset, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA