Osmaniye'de apartman bodrumlarından hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Haberler
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Osmaniye'de apartman bodrumlarından hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Osmaniye'de apartman bodrumlarından hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de apartmanların bodrum katlarına girerek hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de apartmanların bodrum katlarına girerek hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde iki apartmanın bodrum katlarından çeşitli eşyalar çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin H.C.E. ve H.Y. olduğunu tespit etti.

Operasyonla yakalanan H.C.E. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekipler, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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