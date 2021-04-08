Son dakika haberi: Osmaniye'de anne ve bebeği kazada yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Osmaniye'de anne ve bebeği kazada yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Osmaniye'de pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve 1 yaşındaki bebeği hafif şekilde yaralandı.

Osmaniye'de pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve 1 yaşındaki bebeği hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Kuzey Çevre Yolu üzerinde bulunan bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 GC 299 plakalı pikap çevre yolunda seyir halindeyken tali yoldan kavşağa kontrolsüz çıkan sürücüsü öğrenilemeyen 01 HK 366 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan pikapta yolcu olarak bulunan anne ve 1 yaşındaki bebeği hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri yönlendirildi. Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı anne ve bebeği ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne ve bebeğin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Son dakika haberi: Osmaniye'de anne ve bebeği kazada yaralandı
Son dakika haberi: Osmaniye'de anne ve bebeği kazada yaralandı
Son dakika haberi: Osmaniye'de anne ve bebeği kazada yaralandı
Son dakika haberi: Osmaniye'de anne ve bebeği kazada yaralandı
Son dakika haberi: Osmaniye'de anne ve bebeği kazada yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Dilan Çıtak Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Ümit Öztürk Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Osmaniye'de anne ve bebeği kazada yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 09:08:40. #1.14#
title