Osmaniye'de, ANALİG yıldızlar basketbol grup müsabakaları başladı

21.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:38

Osmaniye'de Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) kapsamında, yıldızlar basketbol grup müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde yaptığı açıklamada, basketbol grup müsabakalarına 9 ilden 18 takımın katıldığını belirtti.

Potada 200 sporcunun mücadele edeceğini aktaran Loğoğlu, "Müsabakalara Osmaniye, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş ve Karaman'dan 9 kız ve 9 erkek takımı katılıyor. Sporda sürdürülebilir başarı için üretken ve başarılı nesillerin büyük önemi vardır. ANALİG bu doğrultuda başarıyla uygulanıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA