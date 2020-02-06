Osmaniye'de ampul içinde yeşil reçeteye tabi hap bulundu

06.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:04

Osmaniye'de bir evde ampul içinde yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 21'i ampul içinde yeşil reçeteye tabi toplam 86 hap, 74,21 gram eroin, 11,67 gram metamfetamin, tabanca ve 8 mermi bulundu.

Kaynak: AA