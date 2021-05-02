Osmaniye'de amcasının oğlunun kazara vurduğu iddia edilen çocuk yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu köyünde, amcasının oğlunun kazara vurduğu öne sürülen 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu köyünde, amcasının oğlunun kazara vurduğu öne sürülen 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karagözler Mahallesi'nde S.E. (15), tavşanlarını öldüren kediyi vurmak için av tüfeğiyle ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği S.E'nin amcasının oğlu O.E. (12) yaralandı.

Yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek