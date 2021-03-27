Osmaniye'de ambalaj atıkları taşıyan kamyonet devrildi: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de, geri dönüşüm tesisine ambalaj atıkları taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Osmaniye'de, geri dönüşüm tesisine ambalaj atıkları taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
A.D. idaresindeki 46 ACA 463 plakalı kamyonet, Yaverpaşa Mahallesi Asri Mezarlık yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada şoför A.D. ile kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner