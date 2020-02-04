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Osmaniye'de amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Osmaniye'de İl Özel İdaresi amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yaptı.

04.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:44
Osmaniye'de amatör spor kulüplerine malzeme desteği

'de İl Özel İdaresi amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yaptı.

Vali Ömer , özel idare bahçesindeki etkinlikte yaptığı açıklamada, 19 amatör spor kulübüne 2 bin 52 adet malzeme desteği verildiğini belirtti.

Gençlerin spor yapmasının önemsendiğini ifade eden Coşkun, şunları söyledi:

"Amacımız gençlerimizin bir spor dalı ile ilgilenmesi, geleceğe sağlıklı bir nesiller olarak yetişmesidir. Bundan sonra da amatör spor kulüplerimize bu desteği vermeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın sporla tanıştırılması yönünde çabalarından dolayı amatör spor kulübü temsilcilerine teşekkür ediyorum."

Amatör Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Temsilcisi Levent Öztürk de malzeme desteğinden dolayı il özel idaresine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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