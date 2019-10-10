10.10.2019 17:13

Osmaniye'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen atletizm müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından 7 Ocak Şehir Stadyumu'nda düzenlenen yarışmalara 6 kategoride 185 sporcu katıldı.



Final müsabakaları sonunda dereceye giren sporculara madalya verildi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, etkinlikler kapsamında 7'den 70'e herkesin spor yaptığını kaydetti.

Amaçlarının herkesi spora yönlendirmek olduğunu ifade eden Loğoğlu, "Bakanlığımız spor faaliyetlerinin gelişmesi açısından son yıllarda gerek tesis gerekse tesisleşme açısından her türlü desteği vermektedir. Bizler de bunun kullanımını sizlere sunmak için var gücümüzle çalışmaktayız." diye konuştu.

Kaynak: AA