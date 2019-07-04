Osmaniye'de Amanos dağlarında orman yangını

Amanos dağlarında 4 hektarlık kızılçam ormanı yandı

OSMANİYE - Osmaniye'de Amanos dağlarının Zorkun yaylası Karaçay mevkiinde çıkan orman yangınında 4 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Osmaniye'de Karaçay şelalesi mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen orman yangınına bölgenin çok sarp olması ve karayolunun bulunmaması nedeniyle karadan müdahale edilemedi. Karadan müdahale edilemeyen orman yangını için Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 adet yangın söndürme helikopteri havadan müdahale etti. Yangının büyümemesi maksadıyla Osmaniye Orman işletme müdürlüğüne bağlı 15 arazöz ve 100 personel de arazide tedbir aldı. Yangın söndürme helikopterlerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. 4 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA