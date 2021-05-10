Osmaniye'de alev alan tır dorsesinde hasar oluştu
Osmaniye'de alev alan tır dorsesinde hasar meydana geldi.
Osmaniye'de alev alan tır dorsesinde hasar meydana geldi.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Osmaniye gişeleri yakınında, C.Ü. idaresindeki 47 PY 515 plakalı plastik tabildot tabağı taşıyan tırın dorse kısmı, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Şoför, durumu fark edip dorseyi tırdan ayırırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle dorsede hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner