Osmaniye'de alev alan tır dorsesinde hasar oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de alev alan tır dorsesinde hasar oluştu

Osmaniye'de alev alan tır dorsesinde hasar oluştu
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de alev alan tır dorsesinde hasar meydana geldi.

Osmaniye'de alev alan tır dorsesinde hasar meydana geldi.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Osmaniye gişeleri yakınında, C.Ü. idaresindeki 47 PY 515 plakalı plastik tabildot tabağı taşıyan tırın dorse kısmı, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Şoför, durumu fark edip dorseyi tırdan ayırırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle dorsede hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Eda Ece Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmaniye'de alev alan tır dorsesinde hasar oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 00:59:44. #1.14#

title