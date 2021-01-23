Osmaniye'de aldıkları ürünün parasını ödemediği iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Osmaniye'de, aldıkları ürünlerin parasını ödemediği iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı üreticilerin sipariş üzerine teslim ettikleri ürünlerin parasını alamadıkları yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, iki aylık çalışma sonucu, kayıt dışı telefonla sipariş verip, ürünleri aldıktan sonra kaçan C.S, Ü.S, M.S. ve M.C'yi yakaladı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan aramada, 417 kilogram salça, 157 litre zeytinyağı, 63 kilogram bal ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner