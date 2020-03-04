Osmaniye'de akü hırsızı yakalandı
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Osmaniye'de akü hırsızı yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 7 aracın aküsünü çalan şüpheli yakalandı.

04.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:07
Osmaniye'de akü hırsızı yakalandı

'nin ilçesinde 7 aracın aküsünü çalan şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) dedektifleri ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, hırsızlık olaylarına karşı yürütülen çalışmada bir kişiyi Kadirli Organize Sanayi Bölgesinden otodan hırsızlık yaptığı esnada yakaladı. Gözaltına alınan İ.O. ile ilgili JASAT ekiplerinin yaptığı araştırmada, şüphelinin daha önceden Organize Sanayi Bölgesi park alanlarında bulunan 7 ayrı aracın akülerini çalarak hurdacılara sattığı tespit edildi. Bulunan aküler sahiplerine teslim edildi.


Jandarmada ifadesi alınan İ.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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