Osmaniye'de akraba aileler arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı
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Osmaniye, Kadirli, kavga, Güncel

Osmaniye'de akraba aileler arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı

Osmaniye'de, akraba iki aile arasında çıkan kavgada, bir kadın başından yaralandı.

14.04.2020 19:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:48
Osmaniye'de akraba aileler arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı

Osmaniye'de, akraba iki aile arasında çıkan kavgada, bir kadın başından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nde, akraba olan Çalar aileleri arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken başından yaralanan Ganil Çalar, Kadirli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kavga sonrası ekipler mahallede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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