Osmaniye'de "Akıllı Tarım Kampı"yla gençlere tarım teknolojileri ve uygulamaları aktarıldı

Tarım ve Kredi Kooperatiflerince Osmaniye'de düzenlenen Akıllı Tarım Kampı'nda gençlere gelişen tarım teknolojileri ve uygulamaları hakkında teorik ve pratik bilgiler verildi.