Osmaniye'de akaryakıt yüklü tankere çarpan tır yandı: 1 ölü
Osmaniye'de akaryakıt yüklü tankere çarpan tırın alev alması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Osmaniye'de akaryakıt yüklü tankere çarpan tırın alev alması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Ali Pelit (51) idaresindeki 27 L 8589 plakalı tır, E90 otoyolu Osmaniye Yarbaşı viyadüğünde, aynı yönde seyreden Muhammet Ata Özdemir'in kullandığı 46 NL 350 plakalı akaryakıt yüklü tankere arkadan çarptı.
Çarpma sonucu alev alan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekipleri, tır sürücüsü Ali Pelit'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Pelit'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.