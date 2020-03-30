Osmaniye'de akaryakıt hırsızlığı operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı Osmaniye'de akaryakıt hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Osmaniye'de akaryakıt hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe ilçesinde BOTAŞ'a ait Batman Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı'ndan ham petrol çaldığı iddia edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan soruşturma sonucu çalınan ham petrolün Hatay ve Adana'da bulunan bazı fabrikalarda çeşitli işlemlerden geçirilerek kaçak akaryakıt olarak piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Tesislere yapılan operasyonda ise 5 şüpheli daha yakalandı. Tesislerde yapılan aramalarda 25, 7, 4 ve 2 ton ile 500 litrelik 8 tank, 2 adet bin litrelik varil, 1 çift taraflı pompa, 1 dönüşüm kazanı ve 2 bin litre ham petrolden elde edilen yakıt ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA