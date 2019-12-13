Osmaniye'de, "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliği

13.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:20

AK Parti Osmaniye Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliği düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen, bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği etkinlikte, katılımcılara kadınların yerli ürünlerden hazırladığı yemekler ikram edildi.



AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Meryem İci, burada yaptığı açıklamada, katılımcılara teşekkür etti.



AK Parti öncesinde kadınların temsil kabiliyetinin yüzde 4 olduğunu, partilerinin iktidarında bunun yüzde 18'e yükseldiğini ifade eden İci, şöyle konuştu:

"Bu yükseliş partimizin ve kadın kollarımızın yapmış olduğu etkinliklerin ne kadar yerinde olduğunu göstermektedir. Bu gibi faaliyetlerimizin artarak devam edebilmesi için devletimize, milletimize, Cumhurbaşkanımıza sonuna kadar inanıyoruz, güveniyoruz. Devletimizin, dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın da temas ettiği gibi evinde, bütün gönlünü, sevgisini, yüreğini koyduğu emeğiyle var olan kadınlarımızı, sosyal hayata adapte etme ve ekonomik kalkınmalarını sağlamak amacıyla bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz."

Kaynak: AA