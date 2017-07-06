Osmaniye'de Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

OSMANİYE (AA) – Osmaniye'de 20 No'lu Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, İstiklal Mahallesindeki merkezin açılışında yaptığı konuşmada, Aile Sağlığı Merkezinde 12 bin kişiye hizmet verileceğini belirtti.



Coşkun, sağlık merkezinin Osmaniye'ye hayırlı olması temennisinde bulunarak emeği ve katkısı olanlara teşekkür etti.



AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal, Aile Sağlığı Merkezinin Osmaniye'ye hayırlı olmasını diledi.



Osmaniye'de yapılacak olan 600 yataklı hastane hakkında bilgi veren Önal, "Milli Savunma Bakanlığından tahsis edilen 117 dönümlük arazi üzerine inşa edeceğimiz 600 yataklı devlet hastanesinin 8 Ağustos tarihinde proje ihalesi yapılacak. Bu ihale çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz da yapım ihalesine çıkılacak. Osmaniye'ye çok güzel bir hizmet olacak." dedi.



Halk Sağlığı İl Müdürü Hayri Sarı da, kentte 64 Aile Sağlığı Merkezi ve 167 Aile Hekimi ile sağlık hizmeti verildiğini belirtti.



Açılışı yapılan Aile Sağlığı Merkezinde 4 hekim, 4 aile sağlığı elemanı ile hizmet verileceğini ifade eden Sarı, "Aile Sağlığı Merkezimizde poliklinik odası, tıbbi müdahale odası, gebe-bebek izleme odası, emzirme odası ve üreme sağlığı odası bulunmaktadır." diye konuştu.



Konuşmalardan sonra Aile Sağlığı Merkezinin açılışı Vali Coşkun ve protokol tarafından yapıldı.