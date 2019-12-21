Osmaniye'de "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı" yapıldı
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Osmaniye'de "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı" yapıldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı" gerçekleştirildi.

21.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:30
Osmaniye'de

'nin ilçesinde, "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakam Mutlu Almalı başkanlığında, 'nda gerçekleştirilen toplantıda, kurumların 2019'daki verileri değerlendirildi.

Aile içi şiddet ile kadına karşı şiddete karşı alınması gereken tedbirlerin konuşulduğu toplantıda, gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıya diğer kurumların ilgilileri de katıldı.

Kaynak: AA
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