Osmaniye'de ahırda çıkan yangında 7 hayvan telef oldu
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu, 600 saman balyası zarar gördü.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu, 600 saman balyası zarar gördü.
Küçükçınar köyünde Hüseyin Namık Sarıdoğan'a ait ahırda süt sağma makinesinin elektrik tesisatındaki kısa devre nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşlar, alevlere müdahale etti.
Söndürülen yangında 7 büyükbaş hayvan telef, 600 saman balyası da kül oldu.