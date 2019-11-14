Osmaniye'de ahırda çıkan yangında 7 hayvan telef oldu
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Osmaniye'de ahırda çıkan yangında 7 hayvan telef oldu

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu, 600 saman balyası zarar gördü.

14.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:08
Osmaniye'de ahırda çıkan yangında 7 hayvan telef oldu

'nin ilçesinde ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu, 600 saman balyası zarar gördü.

Küçükçınar köyünde Sarıdoğan'a ait ahırda süt sağma makinesinin elektrik tesisatındaki kısa devre nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşlar, alevlere müdahale etti.

Söndürülen yangında 7 büyükbaş hayvan telef, 600 saman balyası da kül oldu.

Kaynak: AA
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