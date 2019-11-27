Osmaniye'de ahır yangınında köpek telef oldu
Haberler » Güncel » Osmaniye'de ahır yangınında köpek telef oldu - Haber

Osmaniye'de ahır yangınında köpek telef oldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, ahırda çıkan yangında bir köpek telef oldu, bir büyükbaş hayvan yaralandı.

27.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:00
Osmaniye'de ahır yangınında köpek telef oldu

'nin ilçesinde, ahırda çıkan yangında bir köpek telef oldu, bir büyükbaş hayvan yaralandı.

Aşağı Çiyanlı köyünde, içinde saman balyalarının bulunduğu Hacı İpek'e ait ahırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında, bir köpek telef oldu, bir büyükbaş hayvan yaralandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et