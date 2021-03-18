Osmaniye'de Afgan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı
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Osmaniye'de Afgan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı

18.03.2021 13:20 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:31
Osmaniye'de Afgan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı

Osmaniye'de yasa dışı yollarla Türkiye girdiği tespit edilen Afgan uyruklu 2 kişi yakalandı.

Osmaniye'de yasa dışı yollarla Türkiye girdiği tespit edilen Afgan uyruklu 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali civarında göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlere yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen Afgan uyruklu 2 kişi yakalandı. Şahısların üzerinden resmi makamlarca verilen kimlik belgesi olmadığı anlaşılırken, emniyette tercüman eşliğinde alınan ifadelerinde yaklaşık 18 gün önce insan kaçakçılarına kişi başı 800 dolar vererek yasa dışı yollarla Van üzerinden Türkiye'ye girdikleri belirlendi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından şahısların sınır dışı edilmek üzere Hatay Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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