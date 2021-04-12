Osmaniye'de "Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi" tamamlandı
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Osmaniye'de "Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi" tamamlandı

Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye'de 'Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi' tamamlandı

Osmaniye Valiliği himayesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi tamamlandı.

Osmaniye Valiliği himayesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi tamamlandı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Şehit Mehmet Karacatilki Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte kentin deprem fay hatlarından birinin üzerinde olduğunu belirtti.

Yılmaz, son yıllarda deprem sonrasına müdahalede dünyaya örnek olacak çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Binaların depreme dayanıklı hale getirilmesinin önemli olduğun altını çizen Vali Yılmaz, "Ayrıca deprem öncesinde ve deprem anında eğitimli olmak, bu sırada nasıl davranılması gerektiğini bilmek de elbette hayatta kalmak açısından çok önemli." dedi.

AFAD İl Müdürü Serhat Bulut da "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında 4 aydan bu yana eğitimler verdiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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