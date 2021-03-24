Osmaniye'de 93 yaşındaki Emine Dal lise öğrencileriyle tecrübelerini paylaştı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 93 yaşındaki Emine Dal, lise öğrencilerine tecrübelerini anlattı.

Savrun Şehit Mustafa Çiğiloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan "Yakın Dönem Toplumsal Tarihe Işık Tutmada, Yaşlıların Bildiği Hikayeli Şiirlerden Yararlanma" projesi kapsamında Emine Dal okula davet edildi.

Dal, sınıfta öğrencilere çocukluk ve gençlik anılarını anlattı, türkü ve şiir okudu.

Öğrenciler de Dal'ın anlattıklarını dikkatle dinleyerek not aldı, cep telefonu kamerasıyla konuşmaları kaydetti.

Okul Müdürü Halil İbrahim Tamer, gazetecilere, proje kapsamında öğrencilerin kaynak olarak aldığı 93 yaşındaki Emine Dal'ın bilgi ve kültür birikimini öğrencilerle paylaştığını söyledi.

Dal'ın oğlu İbret Dal da annesinin 93 yıllık hayatında tanıklık ettiği olayları gençlerle paylaşma fırsatı bulduğunu belirterek projeyi hazırlayanlara teşekkür etti.

Projede görevli 11. sınıf öğrencisi Merve Demir yaşamı, deneyimi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Emine Dal'a teşekkürlerini sundu.

Öğrenciler ziyaret sonunda Dal'a çiçek ve hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat