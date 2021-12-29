Osmaniye'de 91 litre kaçak alkol ele geçirildi

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yıl başı öncesi yapılan denetimler kapsamında 91,54 litre kaçak alkol ile 4 bin 483 adet içime hazır sarma sigara ele geçirildi.

Yıl başına sayılı günler kala kaçak alkol denetimlerini arttıran Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde M.C.'ye ait iş yeri ile ikamette arama yaptı. Arama neticesinde 18 adet 5 litrelik pet şişelerin içerisinde 91,54 litre kaçak alkol ile 23 adet makaron kutusu içerisinde de 4 bin 483 adet içime hazır sarma sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - OSMANİYE

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