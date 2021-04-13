OSMANİYE'DE 9 GÜNDE 13 BİSİKLET VE MOTOSİKLET ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI
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OSMANİYE'DE 9 GÜNDE 13 BİSİKLET VE MOTOSİKLET ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de 9 günde 13 motosiklet ve bisiklet çalan K.U., polisin 112 ayrı güvenlik kamerası kaydını incelemesi sonucu yakalandı.

OSMANİYE'de 9 günde 13 motosiklet ve bisiklet çalan K.U., polisin 112 ayrı güvenlik kamerası kaydını incelemesi sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 28 Mart-6 Nisan tarihleri arasında meydana gelen motosiklet ve bisiklet hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği bölgelerdeki 112 ayrı güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin K.U. olduğunu tespit etti. Saklandığı eve baskın yapılan K.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OSMANİYE'DE 9 GÜNDE 13 BİSİKLET VE MOTOSİKLET ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI
OSMANİYE'DE 9 GÜNDE 13 BİSİKLET VE MOTOSİKLET ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI
OSMANİYE'DE 9 GÜNDE 13 BİSİKLET VE MOTOSİKLET ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI
OSMANİYE'DE 9 GÜNDE 13 BİSİKLET VE MOTOSİKLET ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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