Osmaniye'de 88 yaşındaki kadının parmağındaki yüzüğü gasbeden zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 88 yaşındaki kadının parmağındaki altın yüzüğü gasbeden zanlı tutuklandı, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Atatürk Caddesi'nde yürüyen 88 yaşındaki S.D'nin yanına gelen E.C. kendisini kadının akrabası olarak tanıtarak bir süre yanında yürüdü.

Daha sonra S.D'nin parmağındaki altın yüzüğü zorla alarak kaçan E.C. polis ekiplerinin çalışması neticesi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

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