Osmaniye'de 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
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Osmaniye'de 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Osmaniye'de 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.F.H'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Firari hükümlünün saklandığı adresi belirleyen ekipler, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) de katıldığı operasyonla Ö.F.H'yi yakaladı.

Ö.F.H, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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