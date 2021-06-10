Osmaniye'de 8 Suriyeliyi alıkoydukları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

Osmaniye'de yurda yasa dışı yollardan soktukları 8 Suriyeliyi alıkoydukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Osmaniye'de yurda yasa dışı yollardan soktukları 8 Suriyeliyi alıkoydukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, yol uygulamasında iki hafif ticari araç durduruldu.

Araçlardaki 8 Suriyelinin yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.

Emniyete götürülen Suriyeliler, ifadelerinde uzun süredir alıkonulduklarını, cep telefonu ve paralarının gasbedildiğini, serbest kalmaları karşılığında kendilerinden 1200'er dolar istendiğini öne sürdü.

Soruşturmayı genişleten ekipler, araç şoförleri A.Ş. ve M.R. ile iki Suriyeliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Suriyeli 2 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suriyeliler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner