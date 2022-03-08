Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Osmaniye Barosu öncülüğünde düzenlenen etkinliğe kamu kurum ve sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi partilerin kadın kolları üyeleri ile çok sayıda kadın katıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde toplanan grup, alkışlarla valilik kampüsü içinde yer alan Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Osmaniye Barosu'nca anıta çelek konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Burada bir konuşma yapan Osmaniye Barosu Eski Başkanı Dilem Aksoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün uzun yıllara dayanan, insan hakları temelinde kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olabileceğinin, sosyal ve siyasal bilincin geliştirilmesini savunan bir silsile olduğunu söyledi.

Dünya Kadınlar Günü'nün kadına yönelik her türlü şiddetin sonlandırılmasının dillendirildiği bir gün olduğunu ifade eden Aksoy, "Bizler ki Anadolu'da kurtuluş mücadelesi vermiş, Atatürk tarafından dünyadaki kadınlardan daha önce siyasal ve sosyal haklarla taçlandırılmış bir halkın kadınlarıyız. Ancak şu an, tüm insanların en temel hakkı olan yaşama hakkımız için mücadele vermek zorunda kalıyoruz. Yetkilileri, bu konuda ciddi adımlar atmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.