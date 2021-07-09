Osmaniye'de 8 kilogram esrar ile 680 kök Hint keneviri ele geçirildi
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 8 kilogram esrar ile 680 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 8 kilogram esrar ile 680 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiçeklidere köyünde T.A'ya ait ikamette ve bahçede uyuşturucu bulundurulduğu bilgisine ulaştı.
Adrese yapılan operasyonda 8 kilogram esrar ile 680 kök Hint keneviri ele geçirildi, T.A. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat