Osmaniye'de 8. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Osmaniye'de 8. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Osmaniye'de oturduğu apartmanın 8'inci katındaki dairenin balkonundan düşen 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

11.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:56
Osmaniye'de 8. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

'de oturduğu apartmanın 8'inci katındaki dairenin balkonundan düşen 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, merkez Adnan Mahallesi, Metin Tamer Sitesinde apartmanın 8. katındaki evinde kızıyla birlikte yaşayan Alzheimer hastası Durdane C., evin balkonundan düşüp beton zemine çakıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.


Polis olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Durdane C.'nin cenazesi Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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