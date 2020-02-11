Osmaniye'de 8. kattaki evinin balkonundan düşen kadın öldü
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Osmaniye'de 8. kattaki evinin balkonundan düşen kadın öldü

Osmaniye'de evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.

11.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:54
Osmaniye'de 8. kattaki evinin balkonundan düşen kadın öldü

'de evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.

Adnan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8. katında yaşayan Durdane Coşkun (76), evin balkonunda asılı halıları almak isterken dengesini kaybederek apartmanın bahçesine düştü.

Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Coşkun'un cesedi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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