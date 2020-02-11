Osmaniye'de 8. kattaki evinin balkonundan düşen kadın öldü
Osmaniye'de evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.
Osmaniye'de evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.
Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8. katında yaşayan Durdane Coşkun (76), evin balkonunda asılı halıları almak isterken dengesini kaybederek apartmanın bahçesine düştü.
Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından Coşkun'un cesedi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.