Osmaniye'de, 8 DEAŞ şüphelisi adliyede
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Osmaniye'de, 8 DEAŞ şüphelisi adliyede

OSMANİYE'de, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 8 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

03.01.2020 17:33 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:34
Osmaniye'de, 8 DEAŞ şüphelisi adliyede

OSMANİYE'de, ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 8 Suriye uyruklu gözaltına alındı. DEAŞ şüphelileri, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çatışma bölgeleri ile irtibatlı faaliyet gösteren şüphelilerin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ülkelerinde oldukları sırada terör örgütü DEAŞ içinde faaliyetleri gösterdiklerine dair bilgi elde edilen Suriyeli A.E., İ.M., H.E, Y.H., M.A., A.A., E.T.H.İ. ve M.A. kent merkezindeki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. TEM Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 8 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 


Kaynak: DHA
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