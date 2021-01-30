Osmaniye'de 75 yaş üzeri vatandaşların aşılanması sürüyor
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 75 yaş üzeri vatandaşların aşılanmaları devam ediyor.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 75 yaş üzeri vatandaşların aşılanmaları devam ediyor.
Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başlatılan süreç, öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanmasıyla devam ediyor.
Sağlık İl Müdürü Hasan Öznavruz, 75 yaş üzerin vatandaşların aşılamalarının evlerinde sürdüğünü belirtti.
Zorlu kış şartlarına rağmen sağlık çalışanlarının özveriyle çalıştığını belirten Öznavruz, Sağlık Bakanlığı'nın direktifleri doğrultusunda aşılamaların yapılacağını kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman