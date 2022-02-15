Osmaniye'de 710 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de 710 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Osmaniye'de 710 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan 2 otomobilde 710 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan 2 otomobilde 710 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Çardak köyünde uygulama yaptı. Uygulamada şüphe üzerine durdurulan 2 otomobilde ekipler tarafından yapılan aramalarda 5 ve 10 kiloluk paketler halinde toplamda 710 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.K. ve H.K. hakkında idari işlem başlatıldı. - OSMANİYE

Osmaniye'de 710 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Osmaniye, Tütün, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title